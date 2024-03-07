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Giriş Tarihi: 8.3.2024

Sapık FETÖ’cüye kalkan oldular

FETÖ’nün Bahreyn sorumlusu, çocuk tacizcisi çıktı. Örgüt, duyulmaması için skandalı örttü

Halit TURAN Halit TURAN
Sapık FETÖ’cüye kalkan oldular
Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Bahreyn ülke sorumlusu" İbrahim Demir'in, eğitim görmesi için kendisine emanet edilen 16 yaşındaki N.Ü.'ye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.
Bahreyn'de yine örgüt okulunda çalışan Y.Ü.'nün kızını eğitim için teslim ettiği Demir'in, kısa süre sonra kızı taciz etmeye başladığı, skandal, mağdur kızın annesi ile evli olan Demir'in eşinin çabalarıyla ortaya çıkarıldığı öğrenildi.
Skandal sonrası FETÖ'nün korumaya aldığı Demir, Pensilvanya'nın talimatıyla Mısır'da görevlendirildi.
Yaşadıklarından pişmanlık duyan N.Ü. ise Avrupa'da bir ülkeye kaçmasına karşın Demir'in tehdit ve şantajına maruz kalmaya devam etti.
Demir'in Pensilvanya'nın yardımı ile örgüt mensubu Hüseyin Karakuş'un koruması altında İsviçre'ye gönderildiği öğrenildi.
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Sapık FETÖ’cüye kalkan oldular
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