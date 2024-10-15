Sapık muhtar ve istismara uğrayan kızın annesine ceza yağdı...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı bir mahallenin önceki dönem muhtarı evli Murat Mızırak, 2018 yılında swinger (eş değiştirme) partisinde tanıştığı Meral Akçam ile 2020 yılından itibaren dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Mızırak eşinden boşanan ve velayeti annesinde olan Akçam'ın o dönem 14 yaşında olan kızı S.N.A'yı istismar etmeye başladı. Küçük kızın istememesine rağmen zorla istismara devam eden Mızırak, buda yetmezmiş gibi küçük kıza pornografik görüntüler izlettirip, 'Bak ne güzel, sende bunlar gibi yapmak ister misin? dedi. Yıllar boyunca kızı istismar eden Mızırak bu anları birde kayıt altına alıp, çektiği görüntüleri yine kendisi gibi çocukları istismarda bulunan birine gönderdi. ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi tarafından tespit edilip, ihbarda bulunulması üzerine Murat Mızırak ve anne Meral Akçam geçtiğimiz Şubat ayında gözaltına alındı. Her iki şüpheli de 18 Şubat günü tutuklandı.

KIZI İSTİSMAR EDİLİRKEN ANNE DE GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMİŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Murat Mızırak ve anne Meral Akçam 88 yıla kadar hapis cezaları istendi. Hazırlanan iddianamede Meral Akçam'ın kızının istismar edilmesine göz yumduğu hatta kızı istismar edilirken görüntülerin birçoğunun ise onun tarafından çekildiği belirlendi.

İKİSİNE DE CEZA YAĞDI

Tutuklu sanıklar Murat Mızırak ve Meral Akçam Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Her iki sanıkta beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti son sözlerinin ardından kararını açıkladı. Heyet hiçbir indirim uygulamadığı sanıklardan Meral Akçam'a, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 30 yıl, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içerir ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, Murat Mızırak'a ise ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 30 yıl, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içerir ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün ve 'müstehcenlik' suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk hallerinin devamına karar verilen her iki sanık kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da beraat etti.