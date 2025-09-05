Şapkalı hırsızlara operasyon

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir sitedeki daireye kapı kilidini düşürme yöntemiyle giren hırsızlar, değerli eşyaları çaldı. Ev sahibinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve giren zanlıların eşkallerini şapka ve gözlükle gizleyen dört kadın olduğunu belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisi 4 kadının spor kıyafetler giyip, şapka ve gözlük takarak dikkat çekmeden taksi, minibüs, halk otobüsü ve metrobüse binip izlerini kaybettirdiğini belirledi. Şüphelilerin 40 evden hırsızlık suç kaydı ve 15 firar dosyası bulunan F.T. (40), 51 adet evden hırsızlık suç kaydı ve 35 firar dosyası bulunan M.Ç. (29), ve 26 adet evden hırsızlık suç kaydı ve 11 firar dosyası bulunan D.D. (43) olduğu tespit edildi. Polisin takibi sonucu 3 hırsızlık şüphelisi kadın minibüsten indiği sırada gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında 1 adet ingiliz anahtarı, 1 adet maymuncuk diye tabir edilen anahtar kalıbı, 3 adet lehim teli, 1 adet dil düşürmede kullanılan plastik aparat ile çantalarında hırsızlık esnasında kendilerini gizlemek için kullandıkları bol, uzun kadın kıyafetleri ele geçirildi.