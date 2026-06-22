’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 24 şüpheli adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Diyarbakır, Erzurum, Tekirdağ ve Muş'ta operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 'Şapkalılar' suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalandı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında şüphelilerin mağdurları tehdit ederek para talep ettikleri, iş yeri ve ev kurşunlama, yağma, kasten öldürme ve yaralama gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.