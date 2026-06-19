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Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:02

“Şapkalılar” suç örgütüne operasyon: 3’ü avukat 32 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Şapkalılar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında 5 ilde 53 adreste düzenlenen operasyon neticesinde aralarında 3 avukatın bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Şapkalılar suç örgütüne operasyon: 3’ü avukat 32 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışmaları devam ediyor. Savcılık, şüphelilerin, yurt dışı numaralar üzerinden mağdurlara ulaşarak tehdit yoluyla para talep ettiğini, iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama eylemlerine karıştığını tespit etti. Bu kapsamda; daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında birçok şüpheli hakkında dava açıldı ancak bir kısım örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri tespit edildi.

WHATSAPPTAN IP BİLGİLER TALEP EDİLDİ

Mağdur beyanlarında geçen ve örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı numaralara ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde WhatsApp şirketinden IP bilgileri talep edildi. Elde edilen bilgiler neticesinde; İstanbul merkezli 5 ilde 53 adrese operasyon düzenlendi.

32 GÖZALTI

Operasyon kapsamında, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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“Şapkalılar” suç örgütüne operasyon: 3’ü avukat 32 gözaltı
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