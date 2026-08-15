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Giriş Tarihi: 15.08.2026

Şapkalılar’a eşzamanlı operasyon

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şapkalılar’a eşzamanlı operasyon
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İstanbul'da Şapkalılar suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda çeşitli olaylara karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin; 31 Temmuz 2026'da Beyoğlu'nda M.E. isimli kişinin yaralanması, 3 Ağustos 2026'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda meydana gelen kasten yaralama ve tehdit, 7 Ağustos 2026'da Kâğıthane'de faaliyet gösteren "Atölye Park" isimli işyerinin kurşunlanması, 8 Ağustos 2026'da Kâğıthane'de faaliyet gösteren "Miraç Rezidans" isimli işyerinin kurşunlanması eylemlerine karıştıkları tespit edildi. Şapkalılar suç örgütüne mensup olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#BEYOĞLU #İSTANBUL

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Şapkalılar’a eşzamanlı operasyon
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