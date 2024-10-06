Saplantılı âşık dehşeti

Mersin'de bir kişi sevgilisini öldürdükten sonra gittiği evinde silahla canına kıydı. Olay bir gün sonra ortaya çıktı. Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan'ın bir süredir görüştüğü U.A., 3 Ekim'de kadının yaşadığı eve geldi. Burada U.A., Aslan'ı boğarak öldürdü. Kadının cesedi haber alamayan yakınlarının merak etmesiyle bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrasında Aslan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ekipler, U.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Şüphelinin canına kıydığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da da Muhammed Recai Işık, tartıştığı eşi Bedriye Işık'ı öldürerek canına kıydı.