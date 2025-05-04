Saplantılı aşık genç kızı hayattan kopardı

Ankara'nın Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Mustafa Aslan Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanda yaşayan Murat Açıkgöz (50), 2 Mayıs akşamı komşusu Hatice Çınar'ın (21) evine gitti. Genç kadını silahla başından vurarak öldürdü, ardından da aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Her iki ismin de yalnız yaşadığı öğrenilirken, silah sesini duyan kimsenin olmaması nedeniyle cinayet ve intihar ancak ertesi gün fark edildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Hatice Çınar ve Murat Açıkgöz'ün cansız bedenleri Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın yakın arkadaşı Kadir Akbaş, "Hatice birkaç defa 'Sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış. Demek ki saplantı haline getirdi" dedi.