Saplantılı aşık liseli kıza ateş etti! Yoldan geçen adam vuruldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre de İ.K. isimli şüpheli, bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği lise öğrencisi C.C.Y.(16)'yi yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polislerin geldiğini gören İ.K., belinden silahını çıkarıp Cebeci İETT peronlarının önünde C.C.Y.'ye doğru ateş etti.
Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen Metin K.'ya isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen Metin K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.