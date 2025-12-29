Haberler Yaşam Haberleri Saplantılı aşık liseli kıza ateş etti! Yoldan geçen adam vuruldu
Giriş Tarihi: 29.12.2025 19:57 Son Güncelleme: 29.12.2025 20:03

Saplantılı aşık liseli kıza ateş etti! Yoldan geçen adam vuruldu

İstanbul Sultangazi’de İ.K.(19), bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği lise öğrencisi C.C.Y. (16)'yi yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan kız çocuğu polis ekiplerine haber verdi. Polisleri gören İ.K. belinden silahını çıkarıp C.C.Y'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen ve olayla alakası olmayan Metin K.' ya isabet etti. Şüpheli İ.K. ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre de İ.K. isimli şüpheli, bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği lise öğrencisi C.C.Y.(16)'yi yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polislerin geldiğini gören İ.K., belinden silahını çıkarıp Cebeci İETT peronlarının önünde C.C.Y.'ye doğru ateş etti.

Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen Metin K.'ya isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen Metin K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olayda park halinde bulunan otomobilin camına da mermiler isabet etti. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

