Saplantılı cani yasak aşkını öldürdü

Bir süre önce eşinden boşanan ve tek başına yaşayan 2 çocuk annesi Burcu Seymen ve İstanbul Esenyurt'ta emlak işiyle uğraşan Melik Altay görüşüyordu. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Melik A. ile Seymen arasında tartışma çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesiyle evden 2 el silah sesi duyuldu. Daireden gelen silah sesleri ihbarına giden ekipler içeride Burcu Seymen'in cansın bedeni ile karşılaştı. Aynı evde sevgilisi Melik Altay'ı da ağır yaralı olarak buldu. Hastaneye kaldırılan Altay'ın evli olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İkilinin komşularından elde edilen bilgilere göre sürekli tartışma yaşadıkları öne sürüldü. Olay günü yine kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada Altay önce kız arkadaşı Burcu Seymen'i silahla vurdu sonra da intihara kalkıştı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Kızı Burcu Seymen'in cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan baba Suat Seymen, "Polis bana saat 05.10'da 'Buraya gelebilir misiniz?' dedi. Arabaya binip gittim, bana kızımı gösterdiler. Cinayete kurban gittiğini öğrendim. Silahla vurulmuş, ben yerde yatarken ölüsünü gördüm. Adaletin yerine gelmesini istiyorum. İki tane çocuğu var." dedi.