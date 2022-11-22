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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Saplantılı savcı jet hızıyla açığa alındı

Beyşehir’de görevli kadın Cumhuriyet Savcısı Ş.A.’nın evine zorla giren Manavgat’ta görevli Cumhuriyet Savcısı A.K., HSK tarafından açığa alındı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Saplantılı savcı jet hızıyla açığa alındı
Konya Beyşehir'de görev yapan kadın Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'yı kendisine saplantı yaparak evini basan Antalya Manavgat'ta görevli Cumhuriyet Savcısı A.K. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı.
Antalya Manavgat'ta görevli evli Cumhuriyet Savcısı A.K., Konya'nın Beyşehir ilçesinde görevli kadın Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'yı kendisine saplantı haline getirdi. Eşinin arabasıyla Beyşehir'e gidip Ş.A.'nın evine zorla girmiş ve "Seni istiyorum, çok güzelsin" diyerek zor kullanmaya kalkışmıştı. İstenilmediğine ikna olmayan A.K. "Beni istemediğine yemin et" deyip Kuran'a el basmasını istemişti. Kadın savcının defalarca Kuran'a el basmasının ardından evden çıkıp gitmişti. Kadın savcının şikâyeti üzerine A.K. hakkında başlatılan soruşturmanın dosyası görev yeri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Yaşanan garip olay sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla Cumhuriyet Savcısı A.K. hakkında inceleme ve soruşturma izni verildi. HSK Teftiş Kurulu müfettişlerince yapılan inceleme sonucu rapor oluşturuldu. HSK 2. Dairesi, jet hızıyla toplanarak saplantılı savcının açığa alınmasına karar verdi.

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Saplantılı savcı jet hızıyla açığa alındı
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