Sara nöbeti numarası tutmadı! Hırsızların ifadesi pes dedirtti: "Yardım toplamak istemiştik, masumuz"

"SARA NÖBETİ" NUMARASI YAPTILAR

Ev sahipleri ve mahalle sakinlerinin peşine düştüğü şüpheliler, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Bu sırada Yeter U.'nun kendisini yere atarak çırpınmaya başladığı, Gökçe U.'nun ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istediği öne sürüldü. Ancak ev sahipleri, kadının yakalanmaktan kurtulmak için sara nöbeti numarası yaptığını iddia etti. Bir süre sonra şüphelinin ayağa kalkarak normale dönmesi de dikkat çekti.