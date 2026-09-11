Belediye çalışanları İBB önünde eylem başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplanan Tüm Yerel Çalışanları Sendikası'na (Tüm Yerel-Sen) bağlı memurlar, Sosyal Dönge Sözleşmesi (SDS) sürecinde tıkandıklarını belirterek sert açıklamalarda bulundu. Saraçhane'deki belediye binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, sözleşme masasındaki tutumlar eleştirilirken belediye bürokrasisine yönelik ağır ithamlarda bulunuldu.

'ŞANTAJLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Grup adına konuşma yapan, Sendika Başkanı Sezgin Sevin, İETT ve İSKİ gibi yetkili olunan farklı alanlardaki sözleşme süreçlerine dikkat çekerek mevcut duruma tepki gösterildi. "Sarı sendika" olarak nitelendirilen yapılara ve İBB yönetimine seslenen konuşmacı, emekçilerin haklarının masa başında peşkeş çekildiğini iddia etti.

Konuşmasında, "Biz vuran, kıran, çöp dağları yığan bir anlayışta olmadık. Ancak emekçinin hakkı peşkeş çekildiği anda mücadelemizi en sert şekilde veririz. İETT'de yapılan sözleşmeler gerekçe gösterilerek tarafımıza şantaj yapılmakta, kaçak göçek imzalar dayatılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'TEK KADIN REJİMİ'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Akçabay'ı doğrudan hedef alan sendika temsilcileri, 20 bin memurun mağdur edildiğini öne sürdü. Yönetimdeki isimlerin yüksek maaşlar ve ayrıcalıklı imkanlar içinde yaşadığını, buna karşın çalışanların 10-15 bin liralık hak edişlerine göz dikildiğini savunarak şu ifadeler kullanıldı: "Kendi 350 bin lira maaş alıp görev tahsisli lüks konutta oturuyor, altındaki sıfır araç ve sınırsız imkanlarla lüks içinde yaşarken, memurun 15 bin liralık hakkına 'zimmet çıkar' bahanesiyle engel oluyor. Bugün Saraçhane'de sergilenen bu tutum tam bir diktatörlüktür."

SİYASİLERİN SÖZLERİ MASADA KALDI

Açıklamada, sorunun çözümü için Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Silivri'de bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğü, hepsinden olumlu yanıt alınmasına rağmen bürokrasinin bu talimatları uygulamadığı iddia edildi. Bürokratların sorumluluk almaktan korktuğunu belirten Sevinç, "Yol arkadaşlarınız Silivri korkusuyla masadan kaçıyor, emekçinin hakkını gasp ediyor" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

'AYRILMAK YOK, ÇADIR KURACAĞIZ'

Sevinç, haklarını alana kadar Saraçhane'yi terk etmeyeceklerini vurgulayarak süresiz eylem mesajı verdi. Polis engeline veya hava şartlarına bakılmaksızın alanın terk edilmeyeceği belirten Sevinç tüm çalışanlar kurum kimlik kartlarını çıkarmaya davet edildi. Açıklamanın ardından "Haklıyız, kazanacağız" sloganları eşliğinde kurum kartlarını gösteren belediye çalışanları, tepkilerini göstermek üzere İBB binasına doğru yürüyüşe geçti. İçeri alınmayan memurlar, barıkatları yerlere atarak belediyeye girmeye çalıştı. Kısa süreli gerginlik ve izdiham polis ekipleri tarafından müdahale edilerek sonlandırıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör