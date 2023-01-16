Saraçhane’de simitçi eylemi

İstanbul'unfarklı ilçelerinden bir araya gelen simitçiler, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı. Tezgâhlarının toplatıldığını belirten simitçiler 3 yıldır mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Eylemciler adına açıklama yapan Sami Eryılmaz, "Başkan Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde tezgâhların satıcılara ait olmasını istediklerini söyledi. Biz de devir işlemi için dilekçelerimizi verdik. Ancak sürekli ertelediler. Daha sonra görüşmemize rağmen sorunlarımız giderilmedi ve muhatap bulamıyoruz" diye konuştu.