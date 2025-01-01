Sarallar suç örgütü operasyonunda 19 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak Yönetmek ve Üye Olmak", "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından 14 eyleme karışan 2'si cezaevinde, 5'i yurtdışında 51 şüpheli şahsın yakalanması planlanmıştı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars illerinde eş zamanlı operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında Nadir Metal Rafineri AŞ. CEO'su Burak Yakın ile ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu ortaya çıkmıştı.

19 TUTUKLAMA

Emniyetteki ifadelerinin ardından 31 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık ifadesi alınan şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 19 kişi hakkında tutuklama , 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan firari konumda olan 22 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.