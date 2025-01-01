İstanbul merkezli 'Sarallar' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklandı. Firari 22 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma çerçevesinde belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 22 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 19'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken firari 22 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
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