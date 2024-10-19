Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Ahmet P. (41) yönetimindeki otomobil, Kahta Baraj yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Gülsüm P. (40), Zehra P. (21), Ahmet P. (16), Ayşenur P. (11), Meryem Rümeysa P. (6) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.