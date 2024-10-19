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Giriş Tarihi: 19.10.2024 16:42 Son Güncelleme: 19.10.2024 17:29

Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Ahmet P. (41) yönetimindeki otomobil, Kahta Baraj yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Gülsüm P. (40), Zehra P. (21), Ahmet P. (16), Ayşenur P. (11), Meryem Rümeysa P. (6) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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