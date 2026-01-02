Haberler Yaşam Haberleri Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.01.2026 14:29 Son Güncelleme: 2.01.2026 14:48

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla’nın Yatağan ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Metin Kırkağaç, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 1 Ocak akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre aşağıya düşen araçta bulunan ve Yatağan'ın Turgut Mahallesi'nden olduğu öğrenilen Metin Kırkağaç, araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu Kırkağaç araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, mahallede büyük üzüntü yaşandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz