Saran’dan ‘film repliği’ savunması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'uyuşturucu madde temin etmek' ve 'uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün ifade verdi. Sorgusunun ardından Adli Tıp'ta kan ve saç örnekleri alınan Saran, çıkarıldığı mahkemece, yurtdışı çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı.Saran 3 saatlik ifadesinde, Ela Rümeysa Cebeci'nin ilk kez yaklaşık 3 yıl önce kendisine mesaj attığını belirtti. Saran'a Cebeci ile aralarındaki mesajlaşmalar ve ses kayıtları da soruldu. O mesajlardan birinde Saran, "Sen de var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde 70" ifadesini kullandı. Cebeci'nin ise "Ben Escobar mıyım nereden bulayım sen yetiştiriyordun ya başkanım yol bir kaç dal takılalım haberleşiriz" şeklinde cevap verdiği görüldü.Mesaj içeriklerinin doğru olduğunu söyleyen Saran, "Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önce ki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önceki izlediğin filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetişmekle uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. Bu mesajlar şaka amaçlıdır" dedi. Cebeci ile arasında "İyi misin?, Çok içtik" şeklindeki mesajlaşmaları sorulan Saran, "Çok içtik şeklindeki mesajım Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ben yarım kadeh içtim. Ela'nın 'Kafam güzel' mesajı şarabı tek başına içmesiyle alakalıdır" dedi.İncelenen dijital materyallerden ele geçiren ses kayıtları da ifadede yer aldı. Saran'a "Müthiş bir şeymiş. Bahçeden topla getir bana bir dahakine" ifadesi de soruldu. Saran da "İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde gerçekleştirdiğimiz bir espiridir" yanıtını verdi.Yine iki isim arasındaki konuşmalarda, Cebeci'nin "Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal olanından" dediği, Saran'ın "O yok ben de" dediği ve Cebeci'nin "Ee hani ekmiştin, artık serbest oluyor. Hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın" dediği görüldü. Saran bu diyalog için de "Bu kadar aleni şekilde konuşmamız espri olduğunu göstermektedir" diye konuştu.Saran'ın bu ifadelerine karşın, Assos ve İstanbul'daki evinden incelemeye gönderilen bu maddelerin ilk testlerinde uyuşturucu kalıntıları olduğu tespit edildi. Bu durumun sorulması üzerine Saran, "Biz Assos'ta ki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere yüzün üzerinde insan katılır. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ediyorum."Öte yandan cezaevinden getirilerek ek ifade veren Cebeci'nin, Saran ile aralarında geçen yazışmaları kabul ettiği ortaya çıktı.Sadettin Saran serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız" ifadelerini kullandı.Bu arada Saran'ın Assos'taki evinde yapılan aramada bulunan alüminyum folyo sarılı maddenin THC değerinin pozitif çıkması üzerine çiftlik görevlisi Hasan D. gözaltına alındı. Hasan D.'nin ifadesinin İstanbul'da alınacağı belirtildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu ve Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Şeynova'nın Beşiktaş'ta, Garipoğlu'nun ise Sarıyer'de bulunan evlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.