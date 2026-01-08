Saraybosna’daki Osmanlı medresesi 489 yıldır eğitim veriyor

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki imar faaliyetlerinin en önemli eserleri arasında yer alan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki köklü eğitim kurumu Gazi Hüsrev Bey Medresesi 489 yıldır eğitim veriyor. Dünyadaki en eski eğitim kurumlarından ve ülkenin en gözde liselerinden olan tarihi medrese, Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de kuruldu. Medrese, ülkenin en önemli eğitim kurumu olarak öne çıkıyor. Yalnızca en başarılı öğrencileri kabul eden Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde, dini derslerin yanı sıra bilimsel eğitim de veriliyor. Medrese, 1992-1995 yıllarındaki savaşta kuşatma altında tutulan başkentte faaliyetlerini sürdürerek Bosna Savaşı'nın sembollerinden biri oldu.