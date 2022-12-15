‘Sarı Çiçek’ Zişan’ın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can'ın tedavisi için Konya'da hastaneye getirdi. Akşam da ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıkan Can ve ailesinin bulunduğu hafif ticari araca Kadınhanı yakınlarında dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen sulama tankeri çarptı. Kaza sonrası tanker sürücüsü kaçtı.
Kazada Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, İkbal ve Eren yaralandı. Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yoğun bakımda 8 yıl yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
'9 YIL SONRA BULUNUP, TUTUKLANDI'
Zişan'ın ölümünün ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden açılıp özel ekip kuruldu. Özel ekip yaptığı detaylı çalışma neticesinde arazöz sürücüsü Mustafa Yalçın'a ulaştı. Belediye bünyesinde işçi olarak görev yaptığı tespit edilen Yalçın, bazı tanıkların da arazözü teşhis etmesi üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.