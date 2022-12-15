‘Sarı Çiçek’ Zişan’ın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can'ın tedavisi için Konya'da hastaneye getirdi. Akşam da ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıkan Can ve ailesinin bulunduğu hafif ticari araca Kadınhanı yakınlarında dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen sulama tankeri çarptı. Kaza sonrası tanker sürücüsü kaçtı.