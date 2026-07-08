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Giriş Tarihi: 8.07.2026 10:22

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ vizyon projelerini SABAH'a anlattı

Adana’nın Sarıçam Belediye Başkanı ve aynı zamanda Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Bilal Uludağ SABAH Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ersin Ramoğlu’na Adana için hazırladığı projeleri anlattı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ vizyon projelerini SABAH’a anlattı
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Başkan Uludağ Vizyon projeler sayesinde Sarıçam'ın cazibe bölgesi olacağını söyledi. Sarıçam'da yapılacak olan Spor Kompleksi ve dünyanın tanıdığı Adanalı Teknik Adam Fatih Terim adına yapılacak olan müze için de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den talimat aldığını söyledi.
Başkan Bilal Uludağ, kamu yararını gözeten yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Güzel ilçemizin geleceğini düşünüyoruz. Planlarımızı bugün veya yarın için değil, gelecek yıllar için yapıyoruz" dedi.

Başkan Uludağ, belediyenin çalışmalarına ve projelerine yer veren SABAH'a teşekkür etti. Uludağ, önümüzdeki günlerde Türkiye geneli yayınlanacak olan SABAH'ın Adana ekinde de yer alacaklarını da kaydetti.

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#ADANA #DEVLET BAHÇELİ #SABAH

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Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ vizyon projelerini SABAH'a anlattı
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