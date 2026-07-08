Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ vizyon projelerini SABAH’a anlattı

Başkan Uludağ Vizyon projeler sayesinde Sarıçam'ın cazibe bölgesi olacağını söyledi. Sarıçam'da yapılacak olan Spor Kompleksi ve dünyanın tanıdığı Adanalı Teknik Adam Fatih Terim adına yapılacak olan müze için de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den talimat aldığını söyledi.

Başkan Bilal Uludağ, kamu yararını gözeten yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Güzel ilçemizin geleceğini düşünüyoruz. Planlarımızı bugün veya yarın için değil, gelecek yıllar için yapıyoruz" dedi.

Başkan Uludağ, belediyenin çalışmalarına ve projelerine yer veren SABAH'a teşekkür etti. Uludağ, önümüzdeki günlerde Türkiye geneli yayınlanacak olan SABAH'ın Adana ekinde de yer alacaklarını da kaydetti.