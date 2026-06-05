Sarıgöl maviye kavuştu

Kayseri
'de, Erciyes
Dağı'nın eteklerindeki Sarıgöl, yeniden suyla buluştu. Geçtiğimiz yıl rekor sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle tamamen kuruyan göl havzası, bu yıl Erciyes'ten gelen kar sularıyla eski ihtişamına kavuştu. Doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı gölün suyu yeniden mavi rengine döndü. Bölgenin simgelerinden yılkı atları yeniden göl çevresinde görülürken göçmen kuşlar da Sarıgöl'e dönmeye başladı. Meralarda otlatılan koyun sürüleri için de önemli bir su kaynağı oluşturan göl, bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Bölgeyi yakından takip eden Eğitimci-Yazar Ahmet Baktır, "2025'te Sarıgöl tamamen kurumuştu. Adeta bir bardak içecek su bile kalmamıştı. Ağustos 2025'te yaşanan rekor sıcaklıklar nedeniyle su seviyesi sıfıra inmişti. Ancak 2026 bereketli geçti. Yağan yağışlar ve Erciyes'ten gelen kar suları sayesinde Sarıgöl yeniden eski ihtişamına kavuştu. Adeta küllerinden yeniden doğdu, hayat yeniden başladı" dedi.