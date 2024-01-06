Sarıkamış Ekspresi Erzurum’a ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümünde, "Bu toprakta izin var" sloganıyla Kars'ta düzenlenecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" için Ankara'da hareket eden "Sarıkamış Ekspresi", yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzurum Tren Garı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, beraberindekiler ile yolculara kentin yöresel lezzetlerinden su böreği ve kadayıf dolması ikram edildi.

Bakanlığın Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv, trende 200'ü genç, yaklaşık 260 kişiyle Sarıkamış'a gittiklerini belirterek, şunları söyledi: "Amacımız, bu toprağa emanet olan ve toprağın bağrında yatan şehitlerimizin yanında olmak. Gençlerimize 109'uncu yılda buradaki kahramanlıkları ve ecdadımızın neler yaptığını ve bu ülke için neler yapıldığını öğretebilmek. Aslında bu bir bayrak yarışı, bu vatan sevdası hala devam ediyor. Yakın zamanda şehit olan askerlerimiz var, onlara ve tarihten bugüne kadarki tüm şehitlerimize sahip çıkıp, sevgi ve muhabbetle onların yanında olup dualar edip hep birlikte bu ruhu gençlere vermeyi amaçlıyoruz." Tren yaklaşık 1 saat molanın ardından Sarıkamış'a hareket etti.

KARDAN HEYKELLERİN AÇILIŞI BUGÜN YAPILACAK

Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askeri temsilen yapılan kardan şehit heykellerinin bugün açılışı yapılacak. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin ve ekibi tarafından yapılan heykeller, bugün saat 15.00'de etkinliklere katılması beklenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açılışı yapılacak.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yaklaşık 15 kilometre uzaklıktan 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan şehit askerlerin heykellerinin yapımında 9 kişi görev aldı.