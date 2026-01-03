Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Çanakkale'deki 57. Alaya ithafen Sarıkamış'ta konuşlanan 57. Komando Taburunda görevli komandolar ve JAK timleri ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyarak meşalelerle zirveden indi.

Meşalelerle inen askerler, kayak pistinde demirden yapılan "Sarıkamış 111. Yıl" yazısını ateşledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve çok sayıda vatandaşın izlediği meşaleli gösteri yoğun ilgi gördü. Etkinliğin ardından Bakan Göktaş, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.