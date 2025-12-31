Sarıkamış şehitleri için pedal çeviriyorlar

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" bisiklet turuna katılan 13 sporcu, 27 Aralık'ta çıktıkları yolculuk kapsamında Samsun'a ulaştı. Grup, Onur Anıtı'nda Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Bilge Pedallar Derneği tarafından karşılandı. İstanbul Gençlik Spor Kulübü Bisiklet Şubesi Antrenörü Gazi Bilir, Bozdemir'e forma hediye etti. Samsun'dan Ordu'ya uğurlanan bisikletliler, 1250 kilometre pedal çevirerek 4 Ocak 2026'da Sarıkamış'ta turu tamamlamayı hedefliyor. Zorlu hava koşullarına rağmen anma sürüşü devam ediyor. DHA