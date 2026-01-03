Sarıkamış’ta şehit ve gazi ailelerinin onuruna yemek verildi

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri, Kars Valiliği öncülüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı.

Sarıkamış'ta bir otelde düzenlenen yemeğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, daire amirleri, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Düzenlenen programda başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün tarihin en çetin mücadelelerinden birini veren Sarıkamış şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Sarıkamış, vatan sevgisinin fedakârlıkla yoğrulduğu, iradenin en ağır şartlar altında sınandığı bir tarih sayfası olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "Allahuekber Dağları'nda yaşanan bu büyük imtihan, millet olarak, bağımsızlık uğruna neleri göze alabildiğimizi açıkça göstermektedir. İmkânsızlıklar içinde yürütülen o harekatta, Mehmetçik sadece silahla değil inançla, sadakatle ve teslimiyetle direnmiştir. Bugün huzur içinde yaşadığımız bu topraklar, işte o fedakarlığın üzerine inşa edildi. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, İstiklâl Harbinden 15 Temmuz'a uzanan her dönemeçte, bu millet aynı kararlılığı, aynı iman ve sadakati yeniden kuşandı. Vatanına göz dikenlere geçit vermedi, bu anlamda vatanın her karış toprağı, nesiller boyu hatırlanacak ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak destansı fedakarlıkların şahitliğini yapmakta. Bugün, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü vesilesiyle, bu fedakarlığın kahramanlarını aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum," dedi.

Bakan Özdemir Göktaş, devamında şöyle konuştu: "Şehitlerimiz bizlere, nesiller boyu taşınacak bir sorumluluk bıraktı. Bu sorumluluk, birliğimizi ve beraberliğimizi her şartta korumak. Bizlere emanet edilen değerlerimize sahip çıkmaktır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ise bu emanetin yaşayan temsilcileridir. Gösterdiğiniz metanet ve vakur duruş, milletimizin vicdanında müstesna bir yere sahiptir. Bu anlamda devletimiz, şehitlerimizin emanetlerini ve kahraman gazilerimizi her zaman baş tacı bildi. Bu anlayışı, sosyal politikalarından günlük uygulamalara kadar her alanda sürdürmeyi ilke edindi. Bu ilke doğrultusunda şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda hizmetimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz."

Şehit yakını, gazi ve yakınları için kamuda istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdiklerini ifade eden Göktaş, "Bunun yanı sıra yaptığımız 855 bin ziyaretle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ettik. 81 ilimizde düzenlediğimiz 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile 79 bin 717 gencimizi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getirdik. Diğer yandan şehit yakını ve gazilerimizin Merkezi Hekim Randevu Sisteminden öncelikli hizmet almasını sağladık. Bu yıl, evsel doğalgaz faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını başlattık. Yine bu yıl özel öğretim kurumlarında şehit ve gazi çocuklarımız için ilave tüm ücretleri kaldırdık. 'Şehit Gazi Mobil Uygulamasıyla' bu alandaki hizmetlerimizi daha erişilebilir kıldık," diye konuştu.

"Şunu çok iyi biliyoruz ki, milletimizin güvenle yaşamasını mümkün kılan, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin kahramanlıklarıdır" diyen Bakan Göktaş, şunları söyledi: "Bugün, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde attığımız her adım, bu fedakarlığın bir sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakımızın ortaya koyduğu bu irade, birliğimizi ve beraberliğimizi esas alan kararlı bir mücadeleyi ifade etmektedir. Çünkü Terörsüz Türkiye hedefi, sadece güvenlik meselesi değildir, ülkemizde huzurun, istikrarın ve milli birliğin de ortak davasıdır. Bu süreçte, 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik sofralarında, ülkemizin dört bir yanında sivil toplum kuruluşları, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle bir araya geldik. Bu toplantılarda da dile getirdiğimiz gibi, şehitlerimizin emanetleri olan siz kıymetli ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin daima yanındayız. Her şartta destek olmaya, ihtiyaçlarınızı hızlı ve etkin şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, evladını, eşini, kardeşini kaybetmenin zorluğunu kelimelerle tarif etmek mümkün değildir. Ancak bilmelisiniz ki şehitlerimizin bıraktığı onurlu miras, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. Onların isimleri dualarımızda, hikâyeleri hafızalarımızda var olmaya devam edecek. Değerli Gazilerimiz, sizler bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşamamızı sağlayan kahramanlarsınız. Vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi olarak gençlerimize örnek olmaya devam ediyorsunuz. Milletimiz, sizlerin bu fedakârlığını asla unutmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman şu sözü söyler, 'Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir' Bizler de, bu emaneti tüm gayretimizle koruyacağız."

Göktaş, "Ecdadımızın, şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin uğruna bedeller ödediği bu güzel ülke için var gücümüzle çalışacağız. Sarıkamış, milletimizin en ağır şartlarda dahi sarsılmayan iradesinin bütün dünyaya ilan edildiği bir direniş destanıdır. O gün Allahuekber Dağları'nda ortaya konan mücadele, bugün birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi ayakta tutan en güçlü ayanağımızdır. Bizlere düşen görev, ecdadımızın emanetini yaşatmak, korumak ve evlatlarımıza hakkıyla aktarmaktır. Gençlerimizin tarih bilinciyle yetişmesi, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmetin; gazilerimizin fedakârlığına vefanın en somut ifadesidir" ifadelerini kaydetti.