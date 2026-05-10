Sarıyer metrosunda tezahürat krizi! Yolcuları çileden çıkardılar: Oklava ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada!

Giriş Tarihi: 10.05.2026 15:25

İstanbul metrosunda şampiyonluk kutlaması ortalığı karıştırdı. Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya, bir kadının elindeki oklavayla müdahale etmesi ise "pes" dedirtti. O anlar kameraya böyle yansıdı.

DHA Yaşam
Olay, dün 23.00 sıralarında M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç, küfürlü tezahürat yapınca metrodaki diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT ÇİLEDEN ÇIKARDI

Yolculardan biri taraftarları küfürlü tezahürat yapmaması ve bağırmaması konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, metrodaki yolcular ve taraftarlardan bazıları duruma müdahale etti.

OKLAVAYLA ARAYA GİRDİ

Bu sırada kavgaya dahil olan kişinin yanında oturan bir kadın ise elindeki oklavayla taraftarların üzerine yürüdü. Bu sırada diğer yolcular araya girdi. Kavga bir süre daha devam ederken bu kez bazı taraftarlar, tepki gösteren kişiye yumruk ve tekme attı.

AKILALMAZ KAVGA ANBEAN KAMERADA

Araya giren metrodaki diğer yolcular kavganın sona ermesini sağladı. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
