Sarıyer metrosunda tezahürat krizi! Yolcuları çileden çıkardılar: Oklava ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada!

Olay, dün 23.00 sıralarında M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç, küfürlü tezahürat yapınca metrodaki diğer yolcular duruma tepki gösterdi.
KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT ÇİLEDEN ÇIKARDI
Yolculardan biri taraftarları küfürlü tezahürat yapmaması ve bağırmaması konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, metrodaki yolcular ve taraftarlardan bazıları duruma müdahale etti.
