Sarıyer’de 34 yıldır bitmeyen binada yangın paniği!

Olay, Sarıyer Hacıosman'da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 34 yıldır kaba inşaat halinde bekleyen ve rezidansa dönüştürülmek istenen binada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi binadaki çalışanlar yaptı. Alevlerin artması üzerine işçiler binanın dış yüzeyindeki iskelelerden başka iskeleye geçerek canlarını kurtardılar.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Binada maddi hasar meydana gelirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.