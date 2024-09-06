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Giriş Tarihi: 6.9.2024 18:46 Son Güncelleme: 6.9.2024 20:28

Sarıyer’de 34 yıldır bitmeyen binada yangın paniği!

Sarıyer’de inşaatı 34 yıldır devam eden binada yangın çıktı. Yanan binanın inşaatında çalışan işçiler kurulu iskelelerden iskeleye geçerek canlarını kurtarırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangından dolayı binada maddi hasar oluştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sarıyer’de 34 yıldır bitmeyen binada yangın paniği!

Olay, Sarıyer Hacıosman'da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 34 yıldır kaba inşaat halinde bekleyen ve rezidansa dönüştürülmek istenen binada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi binadaki çalışanlar yaptı. Alevlerin artması üzerine işçiler binanın dış yüzeyindeki iskelelerden başka iskeleye geçerek canlarını kurtardılar.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Binada maddi hasar meydana gelirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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Sarıyer’de 34 yıldır bitmeyen binada yangın paniği!
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