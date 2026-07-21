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Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:05

Sarıyer’de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu!

Sarıyer'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan 41 yaşındaki Sibel Gül yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde bir not ve boş ilaç kutuları bulunurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Sarıyer’de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu!
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Olay, İstinye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan Sibel Gül'den yaklaşık 4 gündür haber alamayan komşuları, daireden koku gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri camdan girdikleri dairenin yatak odasında Sibel Gül'ün cesedini buldu.

EVDE NOT VE BOŞ İLAÇ KUTULARI BULUNDU

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde, masa üzerinde Sibel Gül'e ait kimlik, bir not ile yaklaşık 15 adet boş ilaç kutusu bulundu.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#SARIYER #ADLİ TIP KURUMU

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Sarıyer’de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu!
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