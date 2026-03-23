Sarıyer’de akılalmaz olay: Boşanma aşamasındaki eşten soygun planı! 'Sürpriz yaptım'

'HAYATINIZA ALACAĞINIZ KİŞİYE DİKKAT EDİN'

Esra Poyraz T. olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bu ülkede kadın olmak zor. Kadın olarak boşanmak daha da zor. Dün gece zorla dükkanıma giriliyor. Bir maddi kaybımız var; ama maddi kayıptan daha fazlası manevi kaybımız var. Ben gece 04.00'ten beri karakollardayım. Kamera kaydımız var. Şikayetçi olduk. Herşey yapılıyor; ama dükkanın hali parmak izleriyle bu şekilde. Bir hırsız edasıyla ben de parmak izlerimi verdim. Özür diliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi gençler lütfen hayatınıza alacağınız kişilere dikkat edin. Hep şunu söylüyorum artık. Evlenirken çıkış kağıdını da imzalayın hatta o şekilde evlenin. Çünkü bu insan hayatınızın zorbalığı olabiliyor; çocuklarınızın babası bile olsa. O yüzden lütfen ders alın" diye konuştu.