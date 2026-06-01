Sarıyer’de akılalmaz olay! Yemek borcunu ödemedi üstüne tehdit etti: Silahımı alıp hepinizi vuracağım!

ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ile 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinan İ. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan D. ise aynı suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan D.'nin daha önceden poliste 'Kasten yaralama', 'Gasp' ve 'Mala zarar verme' suçları başta olmak üzere 32, Sinan İ.'nin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve benzeri suçlardan 14 kaydı olduğu belirtildi. İki şüphelinin toplam 46 suç kaydı olduğu öğrenildi.

