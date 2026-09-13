Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de araçtan inip sürücüye saldıran kadına 182 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 13.09.2026 12:11

Sarıyer’de araçtan inip sürücüye saldıran kadına 182 bin lira ceza

İstanbul’da trafikte başka bir araca saldırı amacıyla ısrarla takip eden ve araçtan inen sürücü ile yanındaki yolcu, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmasıyla tespit edildi. Sarıyer’de meydana gelen olayla ilgili sürücü ve yolcuya toplam 182 bin 492 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sarıyer’de araçtan inip sürücüye saldıran kadına 182 bin lira ceza
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "araca saldırı" görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayın Sarıyer ilçesinde meydana geldiği belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucunda olaya karışan aracın sürücüsü O.E.A. ile yolcu S.A.'nın kimlikleri tespit edildi.

182 BİN 492 LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından sürücü ve yolcuya, gerçekleştirdikleri ihlallere ilişkin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak ve yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmak nedeniyle toplam 182 bin 492 lira trafik idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Trafik ekiplerince işlemleri tamamlanan araç sürücüsü O.E.A. ile yolcu S.A., haklarında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

#SARIYER #İSTANBUL

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