Sarıyer’de bozuk yol facianın eşiğine getirdi! Sürücünün metrelerce savrulduğu kaza kamerada…

YOLDA GİZLENEN TEHLİKE CAN YAKTI

Düşmenin etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kısa bir süre bilincini kaybetti ve yerde hareketsiz kaldı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve belinden yaralanan sürücü olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

