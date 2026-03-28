Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de bozuk yol facianın eşiğine getirdi! Sürücünün metrelerce savrulduğu kaza kamerada…
Giriş Tarihi: 28.03.2026 09:22 Son Güncelleme: 28.03.2026 09:27

İstanbul'un Sarıyer İlçesi'nde bozuk yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kaygan yolda metrelerce savruldu. Motosikletinin dengesini kaybederek asfalt yolda sürüklendiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Kefeli Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Kefeli Bayırı'ndan indiği anda yolun bozuk kısmında motosikletinin hakimiyetini kaybederek yere düştü.

YOLDA GİZLENEN TEHLİKE CAN YAKTI

Düşmenin etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kısa bir süre bilincini kaybetti ve yerde hareketsiz kaldı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve belinden yaralanan sürücü olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de bozuk yol kazaya sebep oldu! O anlar kamerada | Video

MOTOSİKLETLİNİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan motosiklet sürücüsünün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün yolun bozuk tarafına geldiği anda kayarak düştüğü, motosikletin ve kendisinin savrulduğu, yerde hareketsiz kaldığı anda ise çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

