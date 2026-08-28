Sarıyer’de dehşet anları: Hastane bahçesinde demir sopalı saldırı! Polis memuru yaralandı...

Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.20 sıralarında Seyrantepe'deki bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yüksek bir yere çıkarak çevresinde bulduğu malzemeleri fırlattığı, akli dengesinin yerinde olmadığı ya da madde etkisinde bulunabileceği yönündeki ihbar üzerine Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler hastaneye gitti. Ekipler, yabancı dilde konuşan ve adının Simon Y. olduğu belirlenen Moldova uyruklu kişinin, hastane bahçesindeki atık konteynerinin üzerine çıktığını gördü.

İTFAİYEDEN TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

Elinde demir sopalar bulunan Simon Y., polisleri gördükten sonra demir taş ve çevrede bulduğu malzemeleri polislere ve çevredekilere fırlatmayı sürdürdü. Polisler, Simon Y.'yi bulunduğu yerden indirmek için yanına yaklaşmaya çalıştı. Simon Y.'nin elinde bulunan demir sopalar nedeniyle müdahale edilemedi.