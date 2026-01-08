Sarıyer’de denize düşen motosikletli hayatını kaybetti

Olay, saat 18.15 sıralarında Rumeli Hisarı Sahil'de meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda motosikletiyle seyreden Kemal Uğur, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletiyle denize düştü. Kemal Uğur, çevredekiler tarafından denizden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından ağır yaralanan sürücü Kemal Uğur ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Kemal Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.