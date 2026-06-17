Sarıyer’de ’Dövmelerin güzelmiş’ deyip kurşun yağdırmıştı! O caninin ifadesi ortaya çıktı: Onun işini bitirecektik!

'ONUN İŞİNİ BİTİRECEKTİK'

E.T.'nin ifadesinde, "Olay günü bende şu an mesaj içerikleri olmayan yabancı bir numaradan müştekiye silahla ateş etmem için 200-300 bin lira para teklif ettiler. Bana mesajlaşma uygulamasından konum attılar ve oraya silahı almaya gittim. Silahı almaya arkadaşım Yusuf Ç. ile birlikte gittim. O gün Barış A.'nın işini bitirecektik. Sadece ayağına sıkacaktık. Öldürme niyetimiz yoktu. O gün bekledik, gelmeyince evlere dağıldık. Daha sonra bana silahı veren kişi tekrar beni çağırdı. Kafenin konumunu söyledi. Ben de kafeye gittim ve bekledim. Biraz daha bekleyince geldi ve oturdu. Uzaktan kestim. Sonra yanına giderek 'Dövmelerin güzelmiş' dedim. Ardından cebimden silahı çıkararak bacağına doğru hedef alıp 1 el ateş edip olay yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör