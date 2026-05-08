Sarıyer’de eski kiracı dehşeti: Darbedilen yaşlı adam o anları anlattı! “Bağırta bağırta dövdü”

'BENİ BAĞIRTA BAĞIRTA DÖVDÜ'

Darbedilen Taner Koz, "Ben işten geldim, şu kapıdan girdim, buradan baktım aşağıya. Malzemelerini atmış. Baktım, kaldırmamış tabelayı. Ben de geldim, tabelayı tutup çekmek istedim. Oraya bir yere koyacaktım ki açık kalsın diye. Şimdi kapanıyor önü. Sonra tabela elimden buraya düştü. Arkasında tekrar kirkolar malzemeler var, yığmış. Onları da şöyle ayağımla ittim. O arada oradan koşaraktan gelip bana saldırdı. Küfürle beraber ayağıma tekme vurdu. Burada bir sopa vardı. Odun parçası. Onu aldı. Beni yere yıktı. Bağırta bağırta dövdü, odunu sırtımda kırdı. Kafama çok vurdu. Seni yaşatmayacağım, öldüreceğim dedi. Buraya gömeceğim seni dedi " diye konuştu.