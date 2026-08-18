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Giriş Tarihi: 18.08.2026 14:12

Sarıyer'de feci kaza! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

Sarıyer'de trafik ışığı yeşil yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir’e (76), Ersin B.’nin (34) kullandığı araç çarptı. Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Ersin B. gözaltına alınırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Sarıyer’de feci kaza! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü
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Feci kaza, dün saat 20.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin B. idaresindeki 66 ACM 978 plakalı otomobil, yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demir ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ali D. ise sol kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde ambulansla hastaneye kaldırılan Hatun Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kolundan hafif yaralanan Ali D.'nin isağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Ersin B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Demir'e aracın çarptığı ve Demir'in çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar görülüyor.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#SARIYER

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