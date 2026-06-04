Sarıyer’de iş yerini silahla rehin aldı: ABD’den gelen ihbarla kurtarıldı!

YERİ CANLI KONUMDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, canlı konumun gösterdiği iş yerine gitti. İş yerinde bulunan Halis Ö.'yu kurtaran ekipler, Halis Ö.'nün Mehmet Can Y. ve Ufuk G. ile yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş yaptığını, taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu iddia ettiğini belirledi.