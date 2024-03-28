Sarıyer’de İsveçli çatışmasında yeni gelişme! 1 kişi yakalandı 2 kardeş firar

Sarıyer Ayazağa'da geçtiğimiz Pazartesi yaşanan olayda bir kafeteryada iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Daha sonra kafeden çıkan taraflar silahla çatışmıştı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı (35) olay yerinde hayatını kaybederken, Umut Koyuncu(33) bacağından silahla yaralanmıştı. Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri üç saldırgandan ikisi abi kardeş olan Roni Ömer Güneş ile Robin Baran Güneş' olduğunu belirledi. İki kardeş İsveç'te uyuşturucu ticareti yapan ve 'Kürt Tilkisi' olarak bilinen firari konumdaki Rawa Majid'in çetesine üyeydi. Kafede oturan Ayrancı ve Koyuncu ise Majid'in husumetlisi İsmail Abdo'un çetesindendi. Abdo ve Majid'in arası geçen yıl uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle bozulmuş çete üyelerinin birçoğu Türkiye'ye gelmişti.

2 KARDEŞ ARANIYOR

Güneş kardeşler olay sonrası amcalarını aradı. Kaçış için araç ayarlamasını istediler. O araçla da Bodrum'a gittiler. Şüphelilerden Mustafa Gümüş birkaç gün sonra İstanbul'a döndü. Polis İstanbul'a dönen Gümüş'ü gözaltına aldı. Gümüş, sorgusunda abi kardeş olan Roni Ömer Güneş ve Robin Baran Güneş'le Bodrum'da tanıştıklarını ve İstanbul'daki tartışmanın nedenini bilmediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Gümüş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis şimdi kaçan abi kardeşin peşinde.

OLAY GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Yaşanan o çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 şahsın kafeteryaya girip ateş açtıkları 3 kişiyi dışarıya çağırdıkları görülüyor. Tartışmanın büyümesiyle ortalık bir anda karışıyor ve silahlar ateşleniyor.