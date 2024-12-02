Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Aşiyan Sahil'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen Ayşe Can (29) 'ı gören kardeşi Velat Can (23) onu kurtarmak için denize atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABLA AYAĞI KAYARAK DENİZE DÜŞÜYOR, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLIYOR

Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü ve bu sırada ayağı kayan Ayşe can'ın denize düştüğü, ardından kardeşi Velat Can'ın denize atladığı görüldü. Aşiyan Sahilinde arama robotları ve sahil güvenlik ekipleri 30 metreye yakın mesafede arama çalışması yaptı. Olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Kardeşlerin düşüp kayıplara karıştığı sahil kenarında korkulukların bulunmadığı sadece dubaların olduğu belirtildi.