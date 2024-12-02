Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 2.12.2024 16:14 Son Güncelleme: 2.12.2024 16:16

Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer Aşiyan Sahil’inde kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Su altı ve su üstü aramaları devam ediyor. İki kardeşin bulunması için 10 gündür çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Aşiyan Sahil'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen Ayşe Can (29) 'ı gören kardeşi Velat Can (23) onu kurtarmak için denize atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABLA AYAĞI KAYARAK DENİZE DÜŞÜYOR, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLIYOR

Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü ve bu sırada ayağı kayan Ayşe can'ın denize düştüğü, ardından kardeşi Velat Can'ın denize atladığı görüldü. Aşiyan Sahilinde arama robotları ve sahil güvenlik ekipleri 30 metreye yakın mesafede arama çalışması yaptı. Olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Kardeşlerin düşüp kayıplara karıştığı sahil kenarında korkulukların bulunmadığı sadece dubaların olduğu belirtildi.

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Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
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