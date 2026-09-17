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Giriş Tarihi: 17.09.2026 01:09

Sarıyer'de kaza! Okul servisi duvara çarptı: Şoför yaralandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini okul servisi duvara çarptı. Kazada servis şoförü yaralanırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA Yaşam
Sarıyer’de kaza! Okul servisi duvara çarptı: Şoför yaralandı
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Sarıyer'deki kaza, Merkez Mahallesi Sarıdağ Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra yoluna devam eden 68 yaşındaki Dursunali İ. idaresindeki 34 LAT 558 plakalı okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

SERVİS ŞOFÖRÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle servis şoförü Dursunali İ. başından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı servis şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #SARIYER

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Sarıyer'de kaza! Okul servisi duvara çarptı: Şoför yaralandı
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