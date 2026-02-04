Sarıyer’de korkunç ölüm: 12 yaşındaki Fikret 30’uncu kattan düşerek can verdi

İstanbul Sarıyer'de 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı (12) yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken annesi Elif Akıncı'nın çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü söylediği öğrenildi. Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı (12), yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairesinin balkonuna çıktı. Akıncı bir süre sonra balkondan düştü. Akıncı'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNESİ BALKONDAN SARKIP DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının olmadığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fikret Ömer Akıncı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.