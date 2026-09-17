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Giriş Tarihi: 17.09.2026 14:44

Sarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralı

İstanbul Sarıyer’de okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada servis şoförü yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Merkez Mahallesi Sarıdağ Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra yoluna devam eden 68 yaşındaki Dursunali İ. idaresindeki okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle servis şoförü Dursunali İ. başından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı servis şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

#İSTANBUL

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Sarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralı
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