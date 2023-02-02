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Giriş Tarihi: 2.2.2023 06:16

Sarıyer'de oto galeride silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Sarıyer'de oto galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, başından vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA
Sarıyer’de oto galeride silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, 1. Cadde üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, başından vurulan Ferhat Yeşilkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Bedirhan Pamuk ise ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Bedirhan Pamuk ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamuk'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN SİLAHINI BIRAKIP KAÇTI

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan silah da olay yerinde bulundu. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ferhat Yeşilkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Sarıyer'de oto galeride silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
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