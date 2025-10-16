Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de oto tamircisine kurşun yağmuru
Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:11

Sarıyer’de oto tamircisine kurşun yağmuru

İstanbul Sarıyer’de bir tamirhanenin motosikletli şahıslar tarafından kurşunlanmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşyeri sahibi neden kurşunlandığını bilmiyorum derken şüphelininde neden yaptığı öğrenilemedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sarıyer’de oto tamircisine kurşun yağmuru

Sarıyer, Rumeli Hisarı Mahallesi, Nispetiye caddesi üzerinde 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 04.32 sıralarında meydana gelen olayda bir tamirhanenin önüne gelen motosikletli iki şahıs, işyerine kurşun yağdırarak kaçtı. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmalarda işyeri sahibinin herhangi bir tehdit almadığını öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirenlerden biri olduğu öğrenilen şüpheli Y.G.(24) önceki gün Gasp Büro ekipleri tarafından yakalandı. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer’de oto tamircisine kurşun yağmuru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz