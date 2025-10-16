Sarıyer’de oto tamircisine kurşun yağmuru

Sarıyer, Rumeli Hisarı Mahallesi, Nispetiye caddesi üzerinde 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 04.32 sıralarında meydana gelen olayda bir tamirhanenin önüne gelen motosikletli iki şahıs, işyerine kurşun yağdırarak kaçtı. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmalarda işyeri sahibinin herhangi bir tehdit almadığını öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirenlerden biri olduğu öğrenilen şüpheli Y.G.(24) önceki gün Gasp Büro ekipleri tarafından yakalandı. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.