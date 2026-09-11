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Giriş Tarihi: 11.09.2026 16:46

Sarıyer’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! O anlar kamerada

Sarıyer TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin bagajından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında yoldan geçen beton mikserinin şoförü alevlere hortumla müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Sarıyer’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! O anlar kamerada
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Sarıyer'de yangın, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Harp Akademileri alt geçidinde çıktı. Edirne istikametine seyreden 34 GZ 4187 plakalı otomobilin bagajından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracını emniyet şeridine çekerek otomobilden indi. Alevler kısa sürede büyüdü.

BETON MİKSERİ ŞOFÖRÜ ALEVLERE HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın sırasında yoldan geçen beton mikserinin şoförü alevlere hortumla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SARIYER

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Sarıyer’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! O anlar kamerada
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