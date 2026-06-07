Sarıyer’de silahlı kıskançlık dehşeti: Vurduğu çalışanı bırakıp kaçtı: Kıskıvrak yakalandı!

'BENİ DE KENDİNİ DE YAKTIN MUTLU MUSUN'

Olayda yaralanan İskender T.'nin polis verdiği ifadede, "11.26 sıralarında Seyrantepe'de olduğum sırada Hakan K. beni aradı. 'Buluşalım gelince görüşeceğiz' dedi. Hakan K. mahalleye geldi elinde bulunan tabancayı bana doğrulttu 2 defa ateş etti. Daha sonradan bana plakasını hatırlamadığım araca binmemi söyledi; ben reddettim. Akabinde bana 'Eşimle aranda ne var' diye sordu. Kendisine, eşi Kübra Ceren K.'nin yaklaşık 10 yıldır yanında çalıştığımı, kendisini patronum olarak gördüğümü ve aramızda herhangi bir ilişki olmadığını söyledim. Bunun üzerine Hakan K. sinirlendi ve elindeki silahın kabzasıyla 2-3 defa başıma vurdu. Daha sonra sağ ayağıma 1 el ateş etti. Mermi bilekten girdi, topuktan çıktı. Sonra Hakan K., 'Beni de kendini de yaktın, mutlu musun' diyerek aracına binip kaçtı" dedi.