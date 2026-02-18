Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de TIR operasyonu: 183 Kilo sıvı Metamfetamin ele geçirildi
İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Sarıyer’de bir TIR’a gerçekleştirilen baskında 183 kilo 600 gram sıvı Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik yürüttüğü saha çalışmaları sonucunda 18 Şubat'ta Sarıyer ilçesinde belirlenen bir tır ve dorsesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, narkotik ekipleri kimseye bir zarar gelmemesi için yoğun güvenlik önlemi aldı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan detaylı aramalarda, TIR'ın içine gizlenmiş halde 183 kilo 600 gram Sıvı Metamfetamin 16 bin 485 TL Nakit Para ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu ve yasal işlemleri tamamlanan şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

